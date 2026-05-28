Conheça o novo restaurante inaugurado na Orla de Pituaçu

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:43
Um novo restaurante foi inaugurado na Avenida Otávio Mangabeira, na orla de Pituaçu, em Salvador. O Porto Saveiro, localizado no quiosque QRZERO3, está funcionando em modelo soft open (pré-abertura), segundo a Orla Brasil, que administra o complexo.
O trecho da orla requalificado abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares e foi inaugurado pela Prefeitura de Salvador em dezembro do ano passado. Entre as operações em funcionamento também estão o Samba Social Clube, Botequim Beach, Chopp Brahma, Ó Paí Ó e Capelinha.
O Porto Saveiro funciona todos os dias, das 14h às 22h. Os clientes podem conferir ainda uma trilha sonora selecionada: instrumental leve, sunset com voz e violão e pós pôr do sol com DJ.
Nova orla de Pituaçu
Os sócios, Neilton Souza e Augusto Gomes, afirmam que o espaço foi pensado para que baianos e turistas voltem a frequentar a orla. "Da decoração em madeira e pedras ao cardápio e trilha musical, queremos proporcionar uma maior conexão com o mar, com a cidade e com o bem viver. Foi montado um cardápio praiano e refinado com sabores que traduzem o mar: bobó, moqueca, peixes, lambreta e drinks autorais com refrescância e brasilidade”, dizem.