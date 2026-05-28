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Conheça o novo restaurante inaugurado na Orla de Pituaçu

Operação integra projeto de requalificação inaugurado em dezembro de 2025

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 13:43

Novo restaurante na orla de Pituaçu, em Salvador Crédito: Divulgação

Um novo restaurante foi inaugurado na Avenida Otávio Mangabeira, na orla de Pituaçu, em Salvador. O Porto Saveiro, localizado no quiosque QRZERO3, está funcionando em modelo soft open (pré-abertura), segundo a Orla Brasil, que administra o complexo.

O trecho da orla requalificado abrange as praias do Corsário, Pituaçu e Patamares e foi inaugurado pela Prefeitura de Salvador em dezembro do ano passado. Entre as operações em funcionamento também estão o Samba Social Clube, Botequim Beach, Chopp Brahma, Ó Paí Ó e Capelinha.

O Porto Saveiro funciona todos os dias, das 14h às 22h. Os clientes podem conferir ainda uma trilha sonora selecionada: instrumental leve, sunset com voz e violão e pós pôr do sol com DJ.

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