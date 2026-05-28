BAHIA

Consórcio vencedor do leilão da Rota dos Sertões, com trechos das BRs 324 e 116, é divulgado

Rota reúne trechos das ⁠rodovias federais entre a Bahia e Pernambuco

Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:36

Trecho da Rota dos Sertões Crédito: Divulgação

O consórcio 116 Sertões, composto pelas empresas Novonor (ex-Odebrecht), Mota Engil e Galapagos, venceu o leilão da Rota dos Sertões, nesta quinta-feira (28), e administrará a concessão por 30 anos. O trecho envolve 502 quilômetros das rodovias BRs 116 e 324, entre o anel viário de Feira de Santana, na Bahia, e o município de Salgueiro, em Pernambuco.

O certame foi realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, pelo Ministério dos Transportes, e contou com a participação de três consórcios. O contrato de concessão prevê investimentos de R$ 4,3 bilhões em obras de ampliação e modernização da infraestrutura rodoviária, além de R$ 4,4 bilhões em custos operacionais.

A rota possui trecho de aproximadamente 429 km da BR-116 no estado da Bahia, outros 66 km no estado de Pernambuco, além de um trecho de 7,2 km da BR-324, na Bahia, que integra o anel viário de Feira de Santana.

Rodovias baianas 1 de 10

O grupo venceu o certame após oferecer 19,60% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio, durante rodada viva-voz contra o consórcio Atlas Rodovias.

De acordo com o Ministério dos Transportes, a expectativa é de que o "eixo logístico ganhe mais segurança, fluidez e capacidade operacional" com a nova administração. A pasta destaca que além da relevância industrial e urbana, a Rota dos Sertões exerce papel fundamental para o agronegócio e para a economia do semiárido nordestino.