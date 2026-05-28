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Consórcio vencedor do leilão da Rota dos Sertões, com trechos das BRs 324 e 116, é divulgado

Rota reúne trechos das ⁠rodovias federais entre a Bahia e Pernambuco

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:36

Trecho da Rota dos Sertões
Trecho da Rota dos Sertões Crédito: Divulgação

O consórcio 116 Sertões, composto pelas empresas Novonor (ex-Odebrecht), Mota Engil e Galapagos, venceu o leilão da Rota dos Sertões, nesta quinta-feira (28), e administrará a concessão por 30 anos. O trecho envolve 502 quilômetros das rodovias BRs 116 e 324, entre o anel viário de Feira de Santana, na Bahia, e o município de Salgueiro, em Pernambuco. 

O certame foi realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, pelo Ministério dos Transportes, e contou com a participação de três consórcios. O contrato de concessão prevê investimentos de R$ 4,3 bilhões em obras de ampliação e modernização da infraestrutura rodoviária, além de R$ 4,4 bilhões em custos operacionais.

A rota possui trecho de aproximadamente 429 km da BR-116 no estado da Bahia, outros 66 km no estado de Pernambuco, além de um trecho de 7,2 km da BR-324, na Bahia, que integra o anel viário de Feira de Santana. 

Rodovias baianas

Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT
Trecho analisado na Bahia representa 8,1% do total pesquisado no Brasil por Google Streetview
BR-324 é uma das mais importantes do país por Divulgação/ViaBahia
Falta acostamento em 38,1% do trecho contemplado pela pesquisa na Bahia por Antônio Meira Jr.
BA-099 por Will Recarey/ Divulgação
PRF monitora deficiências das rodovias e comunica o DNIT por Divulgação/PRF
Monitoramento das rodovias é feito com uso de câmeras inteligentes por Divulgação/PRF-BA
PRF faz operação nas rodovias baianas por Divulgação
Ônibus interestadual tomba em rodovia baiana por Reprodução / TV Bahia
Poste que estava no meio de rodovia baiana é realocado por Divulgação
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Estudo da CNT analisou 9.302 km da malha rodoviária da Bahia por Divulgação/DNIT

O grupo venceu o certame após oferecer 19,60% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio, durante rodada viva-voz contra o consórcio Atlas Rodovias. 

De acordo com o Ministério dos Transportes, a expectativa é de que o "eixo logístico ganhe mais segurança, fluidez e capacidade operacional" com a nova administração. A pasta destaca que além da relevância industrial e urbana, a Rota dos Sertões exerce papel fundamental para o agronegócio e para a economia do semiárido nordestino.

As intervenções previstas abrangem 16 municípios ao longo do corredor rodoviário e incluem a duplicação de 108 quilômetros de rodovias, implantação de vias marginais, construção de novos dispositivos de retorno, execução do contorno viário de Serrinha (BA), implantação de sistemas inteligentes de monitoramento, instalação de dez bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), além da criação de Ponto de Parada e Descanso (PPD) para motoristas profissionais.

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