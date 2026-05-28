Consórcio vencedor do leilão da Rota dos Sertões, com trechos das BRs 324 e 116, é divulgado

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 16:36
O consórcio 116 Sertões, composto pelas empresas Novonor (ex-Odebrecht), Mota Engil e Galapagos, venceu o leilão da Rota dos Sertões, nesta quinta-feira (28), e administrará a concessão por 30 anos. O trecho envolve 502 quilômetros das rodovias BRs 116 e 324, entre o anel viário de Feira de Santana, na Bahia, e o município de Salgueiro, em Pernambuco.
O certame foi realizado na Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, pelo Ministério dos Transportes, e contou com a participação de três consórcios. O contrato de concessão prevê investimentos de R$ 4,3 bilhões em obras de ampliação e modernização da infraestrutura rodoviária, além de R$ 4,4 bilhões em custos operacionais.
A rota possui trecho de aproximadamente 429 km da BR-116 no estado da Bahia, outros 66 km no estado de Pernambuco, além de um trecho de 7,2 km da BR-324, na Bahia, que integra o anel viário de Feira de Santana.
Rodovias baianas
O grupo venceu o certame após oferecer 19,60% de desconto sobre a tarifa básica de pedágio, durante rodada viva-voz contra o consórcio Atlas Rodovias.
De acordo com o Ministério dos Transportes, a expectativa é de que o "eixo logístico ganhe mais segurança, fluidez e capacidade operacional" com a nova administração. A pasta destaca que além da relevância industrial e urbana, a Rota dos Sertões exerce papel fundamental para o agronegócio e para a economia do semiárido nordestino.
As intervenções previstas abrangem 16 municípios ao longo do corredor rodoviário e incluem a duplicação de 108 quilômetros de rodovias, implantação de vias marginais, construção de novos dispositivos de retorno, execução do contorno viário de Serrinha (BA), implantação de sistemas inteligentes de monitoramento, instalação de dez bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), além da criação de Ponto de Parada e Descanso (PPD) para motoristas profissionais.