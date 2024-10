REGIÃO METROPOLITANA

Cadáver enrolado em colchão é encontrado em Camaçari

Policiais acharam o cadáver próximo à unidade do Senai Cimatec do município

O corpo de um homem foi encontrado enrolado em um colchão em Arembepe, na orla de Camaçari. Nesta quinta-feira (17), na Região Metropolitana de Salvador, policiais acharam o cadáver próximo à unidade do Senai Cimatec do município.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram informados sobre a ocorrência na noite anterior. Após iniciarem as buscas e localizarem o corpo, a corporação solicitou a perícia e remoção do cadáver. A 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) está responsável pela investigação do caso.