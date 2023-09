Corpos de duas adolescentes são encontrados em rio em Jequié

Os corpos de duas adolescentes que haviam desaparecido em Jequié, no norte da Bahia, foram encontrados por bombeiros e resgatados na manhã desta sexta-feira (1°).



Mergulhadores do 7° Batalhão de Bombeiros Militar (7° BBM) em Vitória da Conquista resgataram os corpos no Rio de Contas, no bairro Cidade Nova.



De acordo com testemunhas, as vítimas teriam entrado no rio na tarde de quinta-feira (31) e não retornaram à superfície.