SIMPLIFICAÇÃO

Declaração do IR: conheça a opção pré-preenchida

Opção diminui o tempo de preenchimento de dados do imposto de renda

Larissa Almeida

Publicado em 7 de maio de 2024 às 09:00

Receita Federal estima receber 1,7 milhão de declarações de baianos Crédito: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Seja por falta de tempo, disposição ou vontade, é fato que muita gente deixa para declarar o Imposto de Renda na última hora porque se cansa só de pensar no esforço que terá que fazer para preencher toda as informações necessárias. Tendo isso em vista, neste ano o Governo Federal simplificou o processo de declaração através da opção pré-preenchida, que faz com que o contribuinte já inicie o processo declaratório com diversos campos já carregados automaticamente, sem precisar que sejam digitados.

As informações de rendimentos, deduções, bens, direitos, dívidas e ônus reais são importadas da declaração do ano anterior, do carnê-leão e das declarações de terceiros, como fontes pagadoras, imobiliárias ou serviços médicos, por exemplo. A opção ainda permite que o contribuinte tenha prioridade na hora de receber a restituição.

Neste ano, a pré-preenchida traz mais dados do que no ano passado. Entre as informações que já carregadas, estão bens, salários e pagamentos do contribuinte. Informações como identificação, dependentes, salários ou aposentadoria recebidos, despesas com saúde e rendimentos de aplicações também são preenchidas automaticamente.

No caso de existir algum dado incorreto, a Receita Federal esclarece que é "responsabilidade do contribuinte a verificação da correção de todos os dados pré-preenchidos na declaração, devendo realizar as alterações, inclusões e exclusões das informações necessárias, se for o caso".

Quem pode fazer a pré-preenchida?

Podem fazer a declaração pré-preenchida os contribuintes que tenham o nível prata ou ouro no sistema gov.br. Para saber qual o tipo do seu cadastro, basta fazer o login e acessar o seu perfil. Segundo o Governo Gederal, as contas cadastradas exclusivamente com informações do CPF ou do INSS são consideradas de nível bronze. O cadastro feito presencialmente nas unidades do INSS ou Senatran também tem este nível.

Já as contas validadas por biometria facial da carteira de motorista (CNH), dados bancários (internet banking ou banco credenciado) ou cadastro Sigepe (servidores públicos) passam a ter nível prata de segurança.

Por fim, as contas validadas pela biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado digital compatível com ICP-Brasil passa a ter nível ouro de segurança.

Saiba como fazer a pré-preenchida

Online

Acesse o portal e-CAC com o login gov.br

Clique no ano desejado;

Clique em "Preencher declaração"

Escolha a opção "Pré-Preenchida"

Computador

Baixe, instale e acesse o programa da declaração do IR 2024

Clique em "Entrar com gov.br";

Clique na aba "Nova"

Clique em "Iniciar declaração a partir da pré-preenchida"

Celular ou tablet



Baixe, instale e acesso o o app "Meu Imposto de Renda";

Faça login com a conta gov.br;

Toque sobre o ano desejado;

Toque em "Preencher Declaração

Escolha a opção "Pré-Preenchida"