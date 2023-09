Desfile da Independência terá 4 mil militares e 2,8 mil civis em Salvador

Desfile de Sete de Setembro. Crédito: Gil Santos/Arquivo CORREIO

Cerca de 4 mil militares e 2,8 mil civis participam nesta quinta-feira (7), na Avenida Sete de Setembro, do desfile cívico-militar comemorando os 201 anos de Independência do Brasil. A Marinha é a responsável por coordenadr o desfile esse ano.



A partir das 7h20, começam a ser prestadas as honras militares de recepção de autoridades civis e militares, no Cerimonial da Marinha do Brasil, incluindo aí o governador Jerônimo Rodrigues, que vai presidir o desfile. Haverá revista das tropas e hasteamento das bandeiras.

O desfile vai começar às 9h e terá participação Marinha do Brasil; Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais; Exército Brasileiro; Associação de Ex-alunos do Colégio Militar de Salvador; Força Aérea Brasileira; Polícia Militar da Bahia (PMBA); Corpo de Bombeiros Militar da Bahia; Polícia Civil; Guarda Municipal; Associação de Ex-Combatentes do Brasil; Associação de Veteranos da Polícia do Exército; Associação de Veteranos do 6º Depósito de Suprimento; Viaturas da Marinha do Brasil; Viaturas do Exército Brasileiro; Viaturas da Polícia Militar da Bahia; Viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia; Viaturas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização; Viaturas da Guarda Municipal; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência; Colégio Estadual Alfredo Agostinho de Deus; Colégio Estadual Ana Bernardes; Colégio Estadual Azevedo Fernandes; Colégio Estadual em Tempo Integral Professor Pedro Paulo Marques e Marques; Colégio Estadual Luiz Viana; Colégio Estadual Centro Educacional Carneiro Ribeiro – Classe II; Colégio Estadual Duque de Caxias; Colégio Estadual Dinah Gonçalves; Colégio Estadual Desembargador Pedro Ribeiro; Colégio Estadual Polivalente San Diego; Escola Municipal Alexandrina Santos Pita; Escola Municipal Helena Magalhães; Escola Municipal Fazenda Coutos; Escola Municipal Teodoro Sampaio; Escola Municipal Barbosa Romeo; Escola Municipal da Palestina; Escola Municipal Manoel Henrique Barradas; Associação Batista de Salvador; Legião da Boa Vontade; Ministério de Desbravadores da Igreja Adventista do 7º dia para Salvador; Instituto Cultural de Educação Técnica da Bahia; Associação Brasileira de Capoeira Angola; Centro de Formação Profissional (Bombeiro Mirim); Associação de Bombeiro Profissional Civil da PEACE; AM Treinamentos (Bombeiro Mirim); Museu Vivo na Cidade; 1º Batalhão de Brigada Pré-Militar do Brasil; e Esquadrão de Polícia Montada da PMBA.

Trânsito

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai instalar 35 barreiras no entorno da comemoração, além de reforçar a atuação no local para promover o ordenamento do tráfego de veículos e a segurança viária da população.

As modificações terão início na terça-feira (5), no Largo do Campo Grande, para a realização do ensaio do desfile cívico. Das 21h às 23h59, será proibida a circulação e o estacionamento de veículos na Avenida Sete de Setembro e no Largo do Campo Grande, no trecho compreendido entre a Rua Banco dos Ingleses e o acesso ao Corredor da Vitória.

Neste período, no Largo do Campo Grande, ainda haverá o desvio do tráfego de veículos oriundos do Vale do Canela e Corredor da Vitória para a Rua Araújo Pinho, Rua Dr. Augusto Viana e Rua João das Botas.

Paralelamente ocorrerá uma inversão do sentido de tráfego de veículos no Largo do Campo Grande (via que margeia a Praça Dois de Julho, a via principal em frente ao Teatro Castro Alves). Também das 21h às 23h59, o sentido do tráfego de veículos será duplo no Largo do Campo Grande, no trecho entre o Centro de Referência para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e o Módulo Policial.

Por fim, haverá a proibição do estacionamento de veículos, das 17h às 23h59, no Largo do Campo Grande, no lado direito da via que margeia a Praça 2 de Julho, trecho entre a lateral do Wish Hotel da Bahia e a Rua Forte de São Pedro.

Em razão do desfile cívico, a partir da meia-noite de quinta-feira (07) o estacionamento de veículos ficará proibido nas seguintes vias: Av. Euclydes da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Rua Tenente Pires Ferreira (trecho entre a Rua Raul Drumond e a Rua Presidente Kennedy), Av. Sete de Setembro (no trecho compreendido entre a Ladeira da Barra e o São Bento), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Rua da Misericórdia, Ladeira da Praça, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Banco dos Ingleses, Rua Baronesa de Sauípe (lado direito), Rua Direita da Piedade (trecho compreendido entre a Rua Clóvis Spínola e a Rua Politeama de Baixo) e Largo dos Aflitos.

A partir das 05h da quinta-feira (07) haverá proibição da circulação de veículos nas seguintes vias: Av. Euclydes da Cunha, Largo da Graça, Rua da Graça, Av. Sete de Setembro ( no trecho compreendido entre a Ladeira da Barra e o São Bento), Rua do Paraíso (no trecho compreendido entre a Av. Sete de Setembro e a Rua Professor Américo Simas), Praça Castro Alves, Rua Chile, Rua da Ajuda, Ladeira da Montanha, Ladeira da Conceição da Praia, Rua Conceição da Praia, Rua Carlos Gomes, Rua Forte de São Pedro, Rua Clóvis Spínola e Largo dos Aflitos.

Em decorrência das modificações, os veículos com destino às proximidades do Centro da Cidade deverão utilizar as seguintes avenidas: Lafayette Coutinho (Av. Contorno), Vale dos Barris e Dr. José Joaquim Seabra (Baixa dos Sapateiros). Os veículos provenientes da Av. Princesa Leopoldina, com destino ao bairro da Graça, terão como opção de tráfego a Av. Reitor Miguel Calmon / Vale do Canela.

A partir das 5h da quinta-feira (7) será criada uma via exclusiva de acesso às autoridades na Rua Banco dos Ingleses.

Em continuidade, no mesmo dia, a partir das 05h, haverá inversão do sentido de tráfego de veículos nas seguintes vias: na Rua Gamboa de Cima (trecho entre a lateral do Quartel da PM até o imóvel de nº 57) e na Rua Presidente Kennedy.