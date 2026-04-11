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Dois foragidos que tentavam fugir são presos na Rodoviária de Salvador

Homens foram localizados na manhã deste sábado (11)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 14:43

Homens tentavam fugir para outros dois estados
Homens tentavam fugir para outros dois estados Crédito: Divulgação

Dois homens foragidos que tentavam fugir para outros estados através da Rodoviária de Salvador foram presos na manhã deste sábado, em Águas Claras. Eles iriam para os estados de São Paulo e Pernambuco, segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). 

A operação foi conduzida pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Bahia e pela Polícia Civil. Ações integradas de inteligência, com suporte de ferramentas tecnológicas, auxiliaram as equipes no cerco e captura dos foragidos da Justiça.

Um dos criminosos possuía mandado de prisão expedido pela Justiça da Bahia. As investigações apontam para a participação dele em um triplo homicídio registrado na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS)

O outro criminoso tinha ordem judicial expedida pela Vara Única da Comarca de Aiuaba, no estado do Ceará. Ambos foram levados para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), nos Barris, e aguardam marcação de audiência de custódia. 

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