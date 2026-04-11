SALVADOR

Vice-reitor da Ufba se manifesta após briga na universidade e defende diretor: 'Pessoa de reconhecida polidez'

Briga entre docentes é investigada pela Polícia Civil

Maysa Polcri

Publicado em 11 de abril de 2026 às 15:18

Briga aconteceu dentro da Faculdade de Economia da Ufba Crédito: Reprodução/Google Maps

O atual vice-reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Penildon Filho, se manifestou nas redes sociais após uma briga envolvendo três professores da Faculdade de Economia ser registrada dentro da universidade. Em posicionamento, o vice-reitor disse que o caso deve ser investigado de forma isenta e defendeu o diretor envolvido no desentendimento.

"Todo o ocorrido deve ser investigado de forma isenta, com garantia do direito à ampla defesa a ambas as partes e sem uma cobertura apelativa e oportunista por parte da imprensa", escreveu Penildon Filho. A nota é assinada por ele e pela professora Bárbara Coelho. Ambos concorrem ao cargo de reitor e vice-reitora da Ufba, respectivamente.

A nota cita o diretor da Faculdade de Economia, Henrique Tomé da Costa Mata, que foi acusado de agressão por outro professor, na sexta-feira (10). "Não se pode destruir a imagem de um docente e servidor público que possui uma trajetória marcada pela cordialidade e pelo respeito à coisa pública, com uma cobertura bombástica e inadequada ou com cancelamentos nas redes sociais", escreveram.

Briga entre docentes foi registrada na Ufba 1 de 4

"O professor Henrique Tomé da Costa Mata é uma pessoa de reconhecida polidez, urbanidade e altivez", acrescenta a nota. "Infelizmente, não se trata apenas de uma situação isolada, mas sim de mais um episódio que revela como o racismo opera de maneira estrutural e discursiva, mobilizando estereótipos que buscam reduzir, deslegitimar e desumanizar", completa.

Relembre o caso

Uma briga envolvendo agressões físicas entre um professor e o diretor da Faculdade de Economia da Ufba foi registrada na manhã de sexta-feira (10). Os docentes estavam dentro da faculdade, no bairro Dois de Julho, quando tiveram a discussão.

A briga teria tido início por conta de desentendimentos sobre uma reforma que acontece dentro da sala da Faculdade de Economia. Uma outra docente, que é esposa do professor, também estaria envolvida na discussão. Os três foram até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

Procurada, a Ufba informou que tomou conhecimento dos fatos e lamentou o ocorrido. "A instituição entende que divergências devem ser resolvidas pelo diálogo, pelos processos administrativos disponíveis e não pela violência. A Ouvidoria da Ufba já está em contato com os envolvidos", disse.

