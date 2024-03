TRÁFICO

Dois homens são presos com 35,5 Kg de cocaína em Itabuna

As equipes fiscalizavam o Km 47 da BR-415 quando deram ordem de parada a um Fiat/Argo, emplacado no estado de Rondônia. Um homem de 23 anos dirigia o veículo e levava de carona um passageiro de 53 anos.

Durante a abordagem, o passageiro confessou que dentro do carro havia droga. Já no posto da PRF, os policiais fizeram uma busca detalhada no automóvel e acabaram encontrando 36 tabletes de cocaína, espalhados de forma oculta nas portas do Argo. A pesagem totalizou 35,5 Kg.