POLÍCIA

Dois homens são presos com armas no Norte da Bahia

Dois homens foram presos com armas na cidade de Pilão Arcado, no Norte da Bahia. A prisão aconteceu na madrugada deste sábado (26), na zona rural conhecida como Riachinho.

Após o confronto, os militares encontraram um suspeito ferido, e nas proximidades o segundo criminoso foi alcançado. Com eles, segundo a PM, foram encontrados um revólver cal. 38 com numeração raspada com três munições intactas e três deflagradas, um revólver calibre 32 com numeração raspada e uma espingarda calibre 16 com 11 munições, sendo seis deflagradas e cinco intactas, seis aparelhos celulares e R$4.378.