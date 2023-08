Dois presos são mortos no Conjunto Penal de Itabuna

Dois detentos foram mortos na manhã deste sábado (12) dentro do presídio de Itabuna, no sul da Bahia. Um terceiro preso ficou ferido.



O caso foi por volta das 7h30, no anexo 3 do conjunto penal. Ainda não se sabe o que causou a confusão. Dos três atingidos, dois já foram achados mortos pela segurança do presídio. Todos foram vítimas de arma branca.



O terceiro preso, que sobreviveu, foi socorrido ao Hospital de Base, mas não há informações sobre o estado de saúde.