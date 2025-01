ORGANIZAÇÃO

'Downsizing': Por que é tão difícil desapegar e se desfazer das coisas?

Veja cinco dicas para começar o ano exercitando o desapego no armário, nos cômodos da casa e na vida

E se eu precisar disso algum dia? Quem sempre enfrenta essa dúvida na hora de fazer todo aquele movimento de liberar as gavetas e cômodos sabe bem o quanto é difícil se desapegar. E toda vez que um ano começa, a gente pensa naquilo de que precisa e avaliar o que realmente é indispensável. Mas como se desfazer dessas coisas?

O nome é ‘gringo’ e, de início, alguém pode até estranhar, mas fazer um 'downsizing' vai exigir abrir mão mesmo do excesso e fechar os olhos para esse sentimento conflitante. Quem dá a dica é a produtora de moda e stylist, Isa Nascimento ( @isasnascimento_ ):

“O 'downsizing' é um termo criado recentemente que a gente usa para nomear um comportamento que já conhecemos, que é a diminuição do consumo. Ele passa não só pelo desapegar do que a gente tem em excesso na nossa casa, na nossa vida, mas também não repor e não consumir mais tanto. É diminuir a quantidade de objetos e de bens para ter uma vida mais simples e prática”.

Quase sempre, os objetos mais difíceis de desapegar são aqueles que trazem alguma memória afetiva. “Esses objetos que te lembram alguém ou algo especial são mais difíceis de desapegar, mesmo que não tenham mais uma função no dia a dia, e a gente fica ali com o coração apertado porque eles trazem um conforto emocional”, completa Isa.

Nesse caso, o caminho é ser sincero consigo mesmo na hora de escolher o que vale a pena manter. “O que, de fato, tem na nossa vida, na nossa casa que faz sentido no dia a dia. É olhar e escolher, retirar o que é excesso, que toma o nosso tempo ou só ocupa espaço sem ser utilizado. Se é ou não, é compatível com a quantidade de vezes que você usa. Pensar no que quero manter, que funciona para mim”. A produtora de moda deixa aqui mais cinco conselhos que podem ajudar a praticar o 'downsizing'. Confira a seguir.