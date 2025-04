FOI VOCÊ?

Duas apostas baianas faturam R$ 38 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sortudos são da capital e interior do estado

A aposta da capital foi um bolão com seis pessoas, ou seja, se dividido igualmente, o prêmio individual será de R$ 6,3 mil. Já no interior, o jogo foi simples e de cota única. >

Não houve ganhadores do prêmio principal. No Brasil, 50 apostas acertaram a quina. O próximo sorteio será realizado na terça-feira (29), com estimativa de R$ 8 milhões. >