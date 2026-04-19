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Duas apostas baianas faturam R$ 55 mil na Mega-Sena; veja resultado

Sorteio foi realizado na noite de sábado (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 07:44

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Arquivo Agência Brasil

Duas apostas da Bahia acertaram cinco dezenas no concurso 2998 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (18), e cada uma levou R$ 55.256,40.

Os números sorteados foram: 15 – 18 – 28 – 31 – 52 – 58.

Os bilhetes premiados são das cidades de Feira de Santana e Salvador. Em Feira, a aposta foi registrada na Lotérica Passos da Sorte. Já na capital baiana, o jogo foi feito por meio do Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Ambas foram apostas simples.

No total, 48 apostas em todo o país acertaram a quina e garantiram o mesmo valor. Outras 3.695 apostas fizeram quatro acertos e receberam R$ 1.183,20 cada.

Ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (23), é de R$ 70 milhões.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e a arrecadação total do concurso ultrapassou R$ 66,5 milhões.

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Loteria

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