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Saiba se você concorre a prêmio de até R$ 90 mil na Nota Premiada Bahia

Bilhetes de abril já estão disponíveis; sorteio acontece no dia 30

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 09:02

Nota Premiada Bahia
Nota Premiada Bahia Crédito: Matheus Lens/ Ascom Sefaz-BA

Os bilhetes para o sorteio de abril da Nota Premiada Bahia já podem ser consultados pelos participantes. A premiação mensal pode chegar a R$ 90 mil, e o sorteio está marcado para o próximo dia 30.

De acordo com a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz-BA), estão concorrendo os bilhetes gerados a partir de compras realizadas ao longo do mês de março, desde que o CPF tenha sido informado na nota fiscal.

Para verificar se está participando, o usuário deve acessar o site da campanha, fazer login, clicar em “Minha Conta” e, em seguida, na opção “Bilhetes”, filtrando a busca pelo período correspondente.

Ao todo, a campanha distribuirá R$ 1 milhão em prêmios neste sorteio, sendo 90 valores de R$ 10 mil e um prêmio principal de maior valor.

Atualmente, a Nota Premiada Bahia reúne mais de 888 mil participantes. Desde o início da iniciativa, em 2018, milhares de pessoas já foram contempladas em Salvador e no interior do estado.

Além da possibilidade de premiação, os participantes também contribuem com entidades filantrópicas das áreas de saúde e social, que recebem repasses financeiros a partir das notas fiscais compartilhadas.

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Sorteio

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