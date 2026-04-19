VIOLÊNCIA

PM é ferido na cabeça e no joelho durante ataque a tiros no Curuzu

Autores ainda não foram identificados

Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 10:52

Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um policial militar foi ferido após um ataque a tiros na madrugada deste domingo (19), no bairro do Curuzu, em Salvador. Segundo a corporação, equipes da 37ª Companhia Independente (CIPM/Liberdade) e do Batalhão de Policiamento Tático da Região BTS (BPT-BTS) realizavam policiamento ostensivo por volta das 4h55, na Rua da Contenda, quando foram surpreendidas por disparos de arma de fogo efetuados por um grupo de homens armados.

Durante a ação, um dos policiais foi atingido de raspão na cabeça e também sofreu um ferimento no joelho. Ele foi socorrido imediatamente para uma unidade hospitalar.

Mais procurados: veja quem são os criminosos que integram o Baralho do Crime da SSP 1 de 52

Segundo avaliação médica, o militar apresenta quadro clínico estável. A lesão na região da cabeça foi considerada superficial, sem comprometimento neurológico, enquanto o ferimento no membro inferior atingiu apenas o tecido muscular, sem danos ósseos ou vasculares. O policial está consciente, orientado e não corre risco de morte, com expectativa de alta.

A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) como tentativa de homicídio contra agente de segurança pública. Ações estão em andamento para identificar e localizar os suspeitos.