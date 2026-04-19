Duas cidades baianas superam 35°C e estão entre as mais quentes do Brasil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 19 de abril de 2026 às 07:57
Duas cidades da Bahia estão entre as mais quentes do Brasil neste sábado (17), com temperaturas acima dos 35°C, segundo dados do segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas: Barra, que registrou 35,3°C, e Curaçá, com 35,1°C.
O maior calor do Brasil foi registrado em Alegrete, onde os termômetros chegaram a 40,8°C. Outras cidades também aparecem entre as mais quentes, como São João do Piauí (36,2°C), Porto Estrela (35,6°C) e Água Clara (35,6°C).
Cidades mais quentes da Bahia
Alegrete (RS) — 40,8°C
São João do Piauí (PI) — 36,2°C
Porto Estrela (MT) — 35,6°C
Água Clara (MS) — 35,6°C
Picos (PI) — 35,4°C
Aragarças (GO) — 35,3°C
Barra (BA) — 35,3°C
Curaçá (BA) — 35,1°C
Pão de Açúcar (AL) — 35,1°C
Paranaíba (MS) — 34,7°C