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Duas cidades baianas superam 35°C e estão entre as mais quentes do Brasil

Maior temperatura do país no sábado (17) foi de 40,8°C, no Rio Grande do Sul

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de abril de 2026 às 07:57

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

Duas cidades da Bahia estão entre as mais quentes do Brasil neste sábado (17), com temperaturas acima dos 35°C, segundo dados do segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). São elas: Barra, que registrou 35,3°C, e Curaçá, com 35,1°C.

O maior calor do Brasil foi registrado em Alegrete, onde os termômetros chegaram a 40,8°C. Outras cidades também aparecem entre as mais quentes, como São João do Piauí (36,2°C), Porto Estrela (35,6°C) e Água Clara (35,6°C).

Cidades mais quentes da Bahia

 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura
Barreiras  por Leitor CORREIO
Luís Eduardo Magalhães por Divulgação
Correntina  por Divulgação
Barra por Reprodução/Youtube
1 de 5
 Ibotirama  por Divulgação/Prefeitura

Ranking das maiores temperaturas do dia (17):

Alegrete (RS) — 40,8°C

São João do Piauí (PI) — 36,2°C

Porto Estrela (MT) — 35,6°C

Água Clara (MS) — 35,6°C

Picos (PI) — 35,4°C

Aragarças (GO) — 35,3°C

Barra (BA) — 35,3°C

Curaçá (BA) — 35,1°C

Pão de Açúcar (AL) — 35,1°C

Paranaíba (MS) — 34,7°C

Tags:

Calor

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