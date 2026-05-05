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Duas novas linhas de ônibus começam a funcionar em Salvador nesta semana

Anúncio foi feito pela Secretaria Municipal de Mobilidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:03

Ônibus em Salvador
Conheça as novas linhas de ônibus em Salvador Crédito: Ascom/Semob

Duas novas linhas de ônibus vão começar a operar em Salvador a partir de sábado (9). Os novos trajetos vão ser feitos diariamente e ampliam a conexão com a Estação Flamboyant, atendendo as regiões Trobogy e Canabrava. 

A linha 1425-01 (Fazenda Grande IV x Estação Flamboyant/Shopping Paralela) fará o seguinte roteiro: Fazenda Grande IV, Condomínio Dois de Julho, Trobogy, Estação Flamboyant, Shopping Paralela, Trobogy, Condomínio Dois de Julho e Fazenda Grande IV. 

Já a linha 1353 (Jardim Nova Esperança x Estação Flamboyant) seguirá o trajeto: Jardim Nova Esperança, Trobogy, Estação Flamboyant e Canabrava. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). 

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
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Antigos bondes de Salvador por Reprodução

Uma outra novidade na mobilidade de Salvador também foi anunciada nesta semana pela pasta. A linha 1800 – Alto do Cabrito/Oscar Seixas x Terminal Campinas teve a operação ampliada com a inclusão de mais seis viagens na programação de dias úteis.

Do total, quatro novas viagens foram incorporadas, reforçando o atendimento nos períodos de maior demanda. Outras duas viagens foram acrescentadas às linhas “filhas”, a 1800-01 – Dique do Cabrito/Oscar Seixas x Term. Campinas e 1800-02 – Term. Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, ampliando a oferta para os usuários.

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