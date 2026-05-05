Duas novas linhas de ônibus começam a funcionar em Salvador nesta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 5 de maio de 2026 às 14:03
Duas novas linhas de ônibus vão começar a operar em Salvador a partir de sábado (9). Os novos trajetos vão ser feitos diariamente e ampliam a conexão com a Estação Flamboyant, atendendo as regiões Trobogy e Canabrava.
A linha 1425-01 (Fazenda Grande IV x Estação Flamboyant/Shopping Paralela) fará o seguinte roteiro: Fazenda Grande IV, Condomínio Dois de Julho, Trobogy, Estação Flamboyant, Shopping Paralela, Trobogy, Condomínio Dois de Julho e Fazenda Grande IV.
Já a linha 1353 (Jardim Nova Esperança x Estação Flamboyant) seguirá o trajeto: Jardim Nova Esperança, Trobogy, Estação Flamboyant e Canabrava. As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).
Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador
Uma outra novidade na mobilidade de Salvador também foi anunciada nesta semana pela pasta. A linha 1800 – Alto do Cabrito/Oscar Seixas x Terminal Campinas teve a operação ampliada com a inclusão de mais seis viagens na programação de dias úteis.
Do total, quatro novas viagens foram incorporadas, reforçando o atendimento nos períodos de maior demanda. Outras duas viagens foram acrescentadas às linhas “filhas”, a 1800-01 – Dique do Cabrito/Oscar Seixas x Term. Campinas e 1800-02 – Term. Campinas x Oscar Seixas/Dique do Cabrito, ampliando a oferta para os usuários.