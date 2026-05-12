Duas pessoas são presas e mais de 370 aves silvestres são resgatadas em operação na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:05
Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos da Bahia, Alagoas e Pernambuco, nesta terça-feira (12), teve como alvo uma organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Jaboatão dos Guararapes (PE) e Medeiros Neto (BA).
Na Bahia, foram apreendidos 373 pássaros silvestres, entre canários da terra, papa-capins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões. Duas pessoas foram presas em flagrante enquanto se preparavam para realizar o transporte das aves.
Segundo as investigações, iniciadas há mais de um ano, o investigado que atua na Bahia pratica a captura de milhares de animais, com auxílio de outras pessoas da rede, e os destina para o receptador em Jaboatão dos Guararapes, que paga pelo serviço. Ambos foram alvos de mandados de busca e apreensão.
Aves de canto mais traficados no país
O MP aponta que os dois investigados estão envolvidos em uma rede com divisão de funções que maximizam o lucro do comércio ilegal de animais silvestres. Eles possuem antecedentes em tráfico de animais silvestres.
A operação foi coordenada pelos Grupos de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Alagoas, Pernambuco e Bahia, juntamente com o Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA e o Núcleo do Meio Ambiente do MPAL.
Também contou com o apoio da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental na Bahia (Cippa) de Porto Seguro da 44ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) de Medeiros Neto.