CRIME

Duas pessoas são presas e mais de 370 aves silvestres são resgatadas em operação na Bahia

Fornecedor de organização criminosa, no estado, e receptador, em Pernambuco, foram alvos de mandados de busca e apreensão

Maysa Polcri

Publicado em 12 de maio de 2026 às 17:05

Animais foram localizados em cidade do interior do estado Crédito: Divulgação/MP

Uma operação conjunta dos Ministérios Públicos da Bahia, Alagoas e Pernambuco, nesta terça-feira (12), teve como alvo uma organização criminosa especializada no tráfico de animais silvestres. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços nos municípios de Jaboatão dos Guararapes (PE) e Medeiros Neto (BA).

Na Bahia, foram apreendidos 373 pássaros silvestres, entre canários da terra, papa-capins, cardeais, azulões, trinca-ferros, periquitos e corrupiões. Duas pessoas foram presas em flagrante enquanto se preparavam para realizar o transporte das aves.

Segundo as investigações, iniciadas há mais de um ano, o investigado que atua na Bahia pratica a captura de milhares de animais, com auxílio de outras pessoas da rede, e os destina para o receptador em Jaboatão dos Guararapes, que paga pelo serviço. Ambos foram alvos de mandados de busca e apreensão.

Aves de canto mais traficados no país 1 de 10

O MP aponta que os dois investigados estão envolvidos em uma rede com divisão de funções que maximizam o lucro do comércio ilegal de animais silvestres. Eles possuem antecedentes em tráfico de animais silvestres.

A operação foi coordenada pelos Grupos de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) de Alagoas, Pernambuco e Bahia, juntamente com o Centro Operacional de Defesa do Meio Ambiente (Ceama) do MPBA e o Núcleo do Meio Ambiente do MPAL.