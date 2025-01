OPERAÇÃO ROTA SEGURA

Dupla suspeita de assaltar e extorquir motoristas de aplicativo é presa em Camaçari

Grupo pedia corridas em aplicativos como forma de atrair as vítimas

Dois suspeitos de praticar crimes contra motoristas de aplicativos foram presos nesta sexta-feira (10) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Eles tinham mandados de prisão temporária que foram cumpridos por equipes da 18ª Delegacia (DT/Camaçari), em parceria com o Departamento de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) como parte da Operação Rota Segura.

A investigação mostrou que os dois faziam parte de um grupo que usava aplicativos de transporte para atrair motoristas e, durante as corridas, anunciavam o assalto. Eles roubavam celulares e carros e ainda exigiam que as vítimas fizessem transferências bancárias, sob grave ameaça.

Os policiais encontraram no quarto de um deles drogas. Também foram apreendidos vários celulares e R$ 5,4 mil que eram usados nas atividades criminosas do suspeito, diz a polícia.

A Operação Rota Segura contou com a participação de 15 policiais em três meses de investigações. Em nota, a Polícia Civil diz que a ação faz parte do compromisso com a segurança da categoria dos motoristas de aplicativo.