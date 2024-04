TURISMO

Em visita a Salvador, embaixadores do Reino dos Países Baixos e da Espanha destacam potencial turístico da Bahia

Acontece esta semana no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, o “Congresso Internacional Salvador dos Holandeses – Entre a Monarquia Hispânica e os Países Baixos”

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de abril de 2024 às 20:21

Congresso Internacional Salvador dos Holandeses – Entre a Monarquia Hispânica e os Países Baixos Crédito: Tatiana Azeviche / Setur-BA

Foi aberto nesta terça-feira (23), no Museu Carlos e Margarida Costa Pinto, no Corredor da Vitória, em Salvador, o “Congresso Internacional Salvador dos Holandeses – Entre a Monarquia Hispânica e os Países Baixos”. O evento segue até quinta-feira (25) e coloca em pauta os 400 anos da ocupação holandesa em Salvador (1624), que durou um ano, com a vitória da luta de luso-brasileiros e espanhóis, que, juntos, impediram a permanência dos holandeses em território baiano.

A solenidade de abertura teve a participação da Embaixadora da Espanha no Brasil, María Fernández-Palacios; do Embaixador do Reino dos Países Baixos no Brasil, André Driessen; da chefe de gabinete da Secretaria do Turismo da Bahia, Giulliana Brito, representando o secretário Maurício Bacelar; e do superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia, Hermano Guanais e Queiroz.

A embaixadora espanhola destacou a ligação histórica do seu país com a Bahia e o impacto no turismo. “Na Espanha, quando se planeja uma viagem para o Brasil, a Bahia está sempre no pensamento”, pontuou.