REALIZADO EM 2022

Embasa divulga nova lista de aprovados em concurso público; confira

Convocados deverão comparecer nos dias 13 ou 17 de março, conforme especificação do edital, às 9h, na sede da empresa

A Embasa divulgou, no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7), mais uma lista convocando 13 candidatos aprovados no último concurso público da empresa para o preenchimento de vagas em Feira de Santana, Ibirapitanga, Itagi, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Caculé e Utinga. O edital de desclassificação também foi publicado. >