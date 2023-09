Enfermeira baiana que tirou mil pessoas das dívidas disputa vaga de emprego no Serasa; veja como votar

Lai tem o objetivo de rodar o país ajudando pessoas com as finanças. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Determinada a tirar a família das dívidas após um rombo financeiro quando o pai adoeceu, a baiana Lai Santiago partiu de Riachão do Jacuípe rumo a Brasília, em 2011. De lá para cá, formou-se em Enfermagem na Universidade de Brasília e em Economia Comportamental pela ESPM, e, com conhecimentos de cuidado e planejamento financeiro, já tirou mais de mil pessoas do vermelho. Agora, ela disputa uma vaga de emprego no Serasa e depende do voto popular para ganhar R$100 mil e ter a chance de rodar o país ajudando mais brasileiros.

Lai é uma das 50 semifinalistas do Emprego dos Sonhos, concurso do Serasa que busca um criador de conteúdo para viajar pelo Brasil com um caminhão da instituição, para dialogar sobre educação financeira com as comunidades locais. Desde que o projeto começou, em 2018, já foram mais de R$50 milhões em negociações de dívidas.

O criador de conteúdo será escolhido através de processo seletivo no site de inscrição e assinará um contrato no valor de R$100 mil. Para alcançar esse objetivo, ela depende do voto popular para ganhar o prêmio e o emprego, e diz contar com o apoio dos conterrâneos baianos para isso. A votação vai até o próximo domingo, dia 24 de setembro.

"Nunca imaginei que chegaria até aqui. A única certeza que eu tinha era que eu precisava ser um meio de ajudar a transformar a vida das pessoas. Agora, tenho chance de amplificar o que tenho feito nos bastidores das vidas financeiras das pessoas. Quero me juntar à Serasa e rodar o Brasil, mostrando como é possível viver sem culpa, sem o peso do endividamento, com o nome limpo", diz Lai.

Durante a época de dificuldades, ela chegou a trabalhar como recepcionista, garçonete, fotógrafa, modelo e até babá de pets para juntar dinheiro e mudar a vida dos pais, que adquiriram uma dívida exorbitante. Depois de participar de um processo seletivo em um curso de uma empresa de economia, o mundo das finanças se abriu para ela: a baiana se especializou em consultoria de investimentos e achou saídas para a situação da família.

A empresa em que ela começou a trabalhar tinha como foco clientes de alta renda, mas ela não conhecia ninguém com esse perfil e sugeriu à instituição um serviço para impactar pessoas com menor poder aquisitivo. Assim, foram surgindo as iniciativas de consultoria que fizeram com que centenas de pessoas, sobretudo mulheres, conseguissem quitar dívidas. "Eu encaro esse trabalho de tirar as pessoas da dívida como um propósito de vida", diz Lai.

Atualmente, ela tem uma página no Instagram com mais de 13,4 mil seguidores, na qual aborda temas financeiros com linguagem acessível, que ela descreve como ‘quase uma fofoca’, e com responsabilidade socioambiental. É colaboradora do Metrópoles, um dos principais veículos de Brasília, e também da TV Justiça.

A baiana também é artista e já rodou o país com sua banda Cachimbó. Por nove anos, foi pesquisadora de arte, educação e saúde pelo CNPq e colaborou no desenvolvimento de jogos de tabuleiro e cartas com foco em combater violência contra as mulheres.