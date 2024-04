TRANSALVADOR

Eventos em Salvador geram alterações do trânsito no final de semana

Centro, Piatã, Lobato, Boca do Rio, Pituaçu, Pituba e Cajazeiras X serão os bairros afetados

Da Redação

Publicado em 26 de abril de 2024 às 19:49

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), fará alterações no trânsito em diferentes pontos da cidade neste sábado (27) e no domingo (28). O Centro, Piatã, Lobato, Boca do Rio, Pituaçu, Pituba e Cajazeiras X serão os bairros afetados pelas alterações que viabilizarão a realização de eventos em vias públicas.

A Transalvador informou que prestará apoio para a segurança nas vias e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Confira quais trechos serão afetados durante o fim de semana

Feira de Cultura em Piatã – Em virtude da Feira, neste sábado (27), o trânsito no bairro Piatã terá algumas modificações. Das 15h às 22h, o fluxo de veículos será interditado, na Rua Dias Gomes – Praça Pública Piatã (entre a Rua Pirambeba e a Rua João da Silva Rêgo).

Cruzada vem Comigo – Para a realização da Cruzada, que acontece no sábado (27), haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 17, em uma faixa, na Rua São Cornélio (saída), Estrada Lobato/Campinas e na Rua Adilson Leite (chegada Praça Maroli Lopes).

2ª Corrida Movimento - Por conta da corrida, no domingo (28), o trânsito entre os bairros Boca do Rio e Pituaçu sofrerá algumas modificações. Haverá a instalação uma Barreira Móvel, a partir das 05h.

Já das 05h às 08h30, o tráfego de veículos será interditado na Avenida Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, entre o retorno em frente ao IMEJA e o retorno em frente a Academia Fitness Club).

Ainda nesse mesmo horário, os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, terão como opção de tráfego o retorno em frente ao IMEJA, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Simon Bolivar, Avenida Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luís Viana Filho, Avenida Prof. Pinto de Aguiar e Avenida Octávio Mangabeira.

Bora de Bike Salvador 2024 – Devido a realização do evento, neste domingo (28), o trânsito no bairro Pituba terá o fluxo de veículos alterado. A partir das 08h, o trânsito será interditado progressivamente, na Avenida Prof. Magalhães Neto (saída do retorno em frente ao Ed. Sagrado Coração), Avenida Octávio Mangabeira, Rua Fernando Menezes de Góes, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Manoel Dias da Silva, Rua Professor Oséas Santos, Avenida Amaralina, Avenida Octávio Mangabeira (retorno próximo ao antigo Posto BR – Centro de Convenções Salvador), Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Prof. Magalhães Neto (chegada no retorno em frente ao Ed. Sagrado Coração).

2ª Caminhada Cultural Contra Intolerância Religiosa do Zé Pelintra – Em razão da caminhada que acontece no domingo (28), o trânsito no Centro da Cidade será modificado. Ocorrerá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 10h, na faixa à direita, da Praça Castro Alves (saída), Ladeira da Montanha (contrafluxo), Rua do Corpo Santo (chegada Igreja São José).

Haverá também a interdição do trânsito, durante a passagem do Cortejo na Ladeira da Montanha. Os veículos oriundos da Cidade Baixa, sentido Centro, terão como opção de tráfego a Avenida da França (via à direita), Rua da Bélgica, Praça Visconde de Cayru, Avenida Lafayete Coutinho, Ladeira do Gabriel, Ladeira dos Aflitos, Largo dos Aflitos e Rua Carlos Gomes.