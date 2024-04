SALVADOR

Buraco se abre, danifica tubulação da rede de esgoto e interdita trânsito em Brotas

O trânsito na via será bloqueado até que a obra de criação da barreira de contenção para água seja concluída

Os moradores de Brotas foram surpreendidos nesta quinta-feira (25) com a formação de um buraco na rua Amado Coutinho. O trânsito na via será bloqueado até que a obra de criação da barreira de contenção para água seja concluída.

Segundo a Embasa, o buraco na rua se formou devido a um problema na rede de drenagem de água de chuva. A movimentação do solo danificou uma tubulação da rede de esgoto, localizada mais superficialmente no local e precisar passar por uma recuperação. "A Embasa já acionou os órgãos municipais e aguarda o reparo da rede de drenagem, pelas equipes da prefeitura, para reparar o trecho da rede coletora de esgoto que foi danificado", diz a empresa em nota.

A Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) será a responsável pela execução da recuperação do pedaço do solo que cedeu, pois "se trata de uma profundidade muito elevada".