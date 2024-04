ACIDENTE

Calçada cede, abre buraco e deixa quatro pessoas feridas na Avenida Centenário

Vítimas tiveram ferimentos leves, mas carrinho de ambulante ficou destruído

Wendel de Novais

Publicado em 22 de abril de 2024 às 09:26

Buraco se abriu em calçada na Avenida Centenário Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O chão de uma calçada da Avenida Centenário, em Salvador, cedeu e deixou quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (22). O caso ocorreu por volta das 6h20, atrás de um ponto ônibus nas imediações do Shopping Barra. No local onde o buraco se abriu estavam um comerciante e três clientes. Todos despencaram com o acidente e acabaram feridos. Marivaldo da Silva, o comerciante, teve ferimentos na região da cabeça e acabou tendo o seu carrinho de vendas destruído com a queda no buraco.

As quatro vítimas foram atendidas pelo Samu e levadas para unidades de saúde. "Marivaldo sofreu ferimentos na região da cabeça por conta da queda. Ele está apresentando sinais de tontura e vai ser encaminhado para atendimento. No momento, não consegue falar", explica um funcionário do Samu que, após checar os sinais vitais da vítima, o levou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) dos Barris.

Carrinho de Marivaldo caiu no buraco Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

De acordo com comerciantes que estavam próximos à barraca de Marivaldo, as vítimas perceberam o perigo momentos antes do acidente acontecer, mas não conseguiram sair a tempo de escapar da queda. É o que conta Joelma Oliveira, 49 anos, que trabalha ao lado de Marivaldo, e viu o acidente acontecer a poucos metros de distância da sua barraca.

"Na hora, estava Val [Marivaldo], dois homens e uma mulher em volta do carrinho. Os três eram clientes, estavam comprando o lanche dele. Um rapaz até sentiu que o chão não estava seguro e disse que estava fofo. Val concordou e iria sair, mas não deu tempo. Segundos depois, o chão caiu e os quatros entraram para dentro do buraco", afirma Joelma.

Ainda segundo Joelma, todos ficaram feridos no acidente. "Todos tiveram cortes porque o carrinho, que tem vidro, caiu por cima deles e quebrou. Um dos clientes ficou com a cabeça bem machucada pelos cortes, saiu todo enfaixado daqui. Ninguém teve nada mais grave, mas o carro de Val quebrou. Ele vai saber falar melhor", fala a comerciante. As vítimas e o carrinho foram tirados do buraco por pessoas que estavam no local e ajudaram.