FESTEJOS JUNINOS

Eventos juninos provocam alteração no trânsito em bairros da capital

Modificações começam a valer nesta quarta-feira (12)

Da Redação

Publicado em 12 de junho de 2024 às 20:56

Movimentação de trânsito Crédito: Thomaz Silva/Agência Brasil

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) modificou o tráfego de veículos nos bairros Santo Antônio Além do Carmo, Centro Histórico e Periperi, para viabilizar a realização de eventos em vias públicas nesta quarta-feira (12). As eventuais alterações seguem até o fim dos festejos juninos. O acesso dos moradores à via bloqueada será permitido mediante comprovação de endereço.

Trezena e Festa de Santo Antônio Além do Carmo – Para a realização da Trezena e da Festa, que acontece até esta quinta-feira (13), o tráfego de veículos terá alterações no bairro Santo Antônio Além do Carmo. O estacionamento de veículos será proibido, das 16h às 00h, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo (entre as barracas montadas no local).

Na quinta-feira, a partir das 17h, o trânsito será interditado no Largo de Santo Antônio Além do Carmo. E no mesmo dia e horário, ocorrerá a interdição progressiva do tráfego de veículos, quando da realização da Procissão, na faixa à direita, do Largo de Santo Antônio (saída Igreja Santo Antônio Além do Carmo), Ladeira do Baluarte, Rua Vital Rego, Rua Eng. João Pimenta Bastos, Rua Siqueira Campos, Rua dos Adobes, Praça dos Quinze Mistérios, Rua dos Marchantes, Largo Cruz do Pascoal, Rua Direita de Santo Antônio e no Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada).

Ainda no mesmo dia, mas a partir das 18h, o trânsito será interditado progressivamente, quando da realização do Arrastão Quem Vem de Lá, na faixa à direita, da Rua Direita de Santo Antônio (saída Cruz do Pascoal) e do Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada no Largo).

São João Centro Histórico 2024 – Em virtude do evento, que acontece até o dia 24 de junho, o trânsito no Centro Histórico será alterado. Das 14h às 19h, haverá o controle do tráfego de veículos, auxílio à travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, para realização do evento “Central das Brincadeiras Juninas”, no Largo do Terreiro de Jesus.

Até o sábado (15), das 18h às 22h, haverá o controle do tráfego de veículos, auxilio na travessia de pedestres, e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular durante a “Estação do São João”, no Largo do Cruzeiro de São Francisco.

Haverá a instalação de 2 (duas) Barreiras Móveis, entre a quinta-feira e o domingo (16), a partir das 16h. No mesmo período, o tráfego de veículos será interditado, das 16h às 22h, para realização do evento “Merendas de Dona Flor”, no Largo do Pelourinho.

O evento contará com o controle do trânsito, auxílio na travessia de pedestre, e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular: De 13 a 20 de junho, das 16h às 22h, e de 21 a 24 de junho, das 16h às 00h, durante a “Estação São Pedro”, na Praça da Sé; Já nos dias 14 e 15 de junho, das 16h ás 21h, quando da realização do evento “Estação São Miguel”, no Mercado de São Miguel; De 20 a 24 de junho, das 15h às 22h, quando da realização do evento “Estação Santo Antônio”, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo – Nos mesmos dias e horários, o estacionamento de veículos no Largo de Santo Antônio Além do Carmo será proibido; E de 22 a 24 de junho, das 19h às 21h30, quando da realização do evento “Arena Arromba Chão”, na Praça da Cruz Caída.

São João da Bahia 2024 – Devido ao evento, que ocorre até o domingo (16), o fluxo de veículos no bairro Periperi terá algumas modificações. A partir das 8h, haverá a instalação de quatro Barreiras Fixas e, a partir das 9h, de duas barreiras móveis.

Das 9h às 21h, ocorrerá o controle do tráfego de veículos, auxílio na travessia de pedestres, e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, no entorno da Praça da Revolução.

1° Forró dos Namorados – Com a realização do evento da quinta-feira ao domingo, o tráfego de veículos no bairro São Tomé de Paripe sofrerá algumas modificações. A partir das 18h, ocorrerá a instalação de duas barreiras fixas e de três barreiras móveis.

O trânsito será interditado, no período entre quinta-feira e sábado, das 19h à 01h do dia subsequente, e no domingo das 17h às 23h, na Praça Moema Medrado e na Rua Benjamin de Souza (entre a Rua São José de Inema e a Rua Santa Filomena).

Procissão de Santo Antônio (Centro da Cidade) – Por conta da Procissão, que acontece nesta quinta-feira, o trânsito no Centro da Cidade será alterado. A partir das 19h, o trânsito será interditado progressivamente, em uma faixa, na Praça da Piedade (saída), Rua Direita da Piedade, Rua Politeama de Baixo, Rua Forte de São Pedro, Avenida Sete de Setembro e Praça da Piedade (chegada).

Procissão de Santo Antônio (Roma) – Em razão da Procissão, que acontece na quinta-feira (13), o trânsito no bairro Roma sofrerá modificações. Haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, em uma faixa, na Praça Irmã Dulce (saída do Santuário Santa Dulce dos Pobre), Av. Dendezeiros Bonfim, Rua Artur Bernardes, Rua Ministro Bulcão Viana, Rua Dr. Edmundo Bitencourt, Rua Henrique Dias, Av. Caminho de Areia, Praça Irmã Dulce (chegada no Santuário Santa Dulce dos Pobres).