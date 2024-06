Ação ‘Camisinha tá na Mão’ distribuirá 500 mil preservativos durante o período junino na Bahia

Grandes cidades do interior da Bahia receberão a ação

A ação visa alertar baianos e turistas sobre a importância da prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis e a prática do sexo seguro durante o período junino na Bahia. Durante as festas, a entrega das camisinhas e panfletos com informações sobre prevenção e orientação serão distribuídos.