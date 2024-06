Troféu Correio Folia Junina: vote na melhor música do São João 2024

Não tem São João sem forró! Com os preparativos juninos a todo vapor, o CORREIO lança a 3º edição do Troféu Correio Folia Junina. Tradicional para a escolha da Música do Carnaval, o prêmio ganhou a versão temática em 2022 com mais de 50 mil votos acumulados. Ano passado, a vitória foi de Del Feliz com a canção 'Meu Dengo'. Já em 2022 a escolhida pelos leitores foi 'Dengo Meu', hit de Juliette em parceria com Claudia Leitte e Lucy Alves. Os votos serão computados até o dia 28 de junho. Com curadoria do jornalista Osmar Marrom Martins, confira abaixo as 20 músicas que concorrem neste ano e vote na sua preferida: