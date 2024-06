VANESSA BRUNT

Restaurantes e bares com programações juninas em Salvador

Há desde ambientes tradicionais com música ao vivo até comidas típicas

Vanessa Brunt

Publicado em 12 de junho de 2024 às 06:00

Com o São João se aproximando, a capital baiana se prepara para receber os festejos juninos com programações especiais. Porém, há quem queira curtir de forma mais leve, enquanto saboreia um bom aperitivo e curte uma boa música entre os movimentos de ficar sentado ou de pé.

Aproveitar dessa maneira é possível em diversos bares e restaurantes de Salvador, que oferecem opções para todos os gostos, e vão desde ambientes tradicionais com música ao vivo até comidas típicas.

Para quem prefere curtir o São João em um ambiente mais tranquilo, ideal para conversar com os amigos e familiares, esses bares e restaurantes podem ser a pedida ideal para aproveitar o repertório junino ao vivo. Confira:

01. Astro Bar e Restaurante (@seuastro)

Astro Bar e Restaurante Crédito: divulgação

O Bar e Restaurante Astro se prepara para o clima junino com uma programação musical variada, que pode agradar até mesmo quem não quer curtir necessariamente o São João. De 19 a 22 de junho, o palco do local receberá shows de forró, soul, blues e rock, animando o público com os melhores ritmos da temporada junina. Veja a programação já confirmada:

- 19/06: Quartas do Groove: Tito Bahiense & banda: Pop, soul e jazz - 20h;

- 20/06: Banda de Forró: O Vei Chico -20h;

- 21/06: Banda The PacMen: Rock nacional e internacional - 20h;

- 22/06: Evento com Banda Cover: Arctic Monkeys + Oasis + Queens of the Stone Age - 17h

No cardápio, o espaço inclui refeições completas, como risotos e camarão grelhado com queijo coalho, além de petiscos, drinks e sobremesas.

Localização: R. das Angélicas, 175 - Pituba, Salvador - BA, 41810-060

02. Casarão 17 (@casarao17)

Casarão 17 Crédito: divulgação

A galeria multifuncional Casarão 17, localizada no centro histórico da capital baiana, preparou uma programação especial para celebrar a cultura regional e os festejos juninos. O espaço receberá a tradicional Roda de Samba do Casarão e apresentações de bandas de forró, com ingressos à venda por R$ 15.

Dentro do casarão há uma das sedes do renomado restaurante Mariposa, conhecido pelos seus crepes doces e salgados, além da inclusão de outros pratos completos e sobremesas.

Localização: Largo Terreiro de Jesus, N. 100 Primeiro Andar - Pelourinho, Salvador - BA, 40026-010.

Alfredo´Ro Crédito: divulgação

Para quem quer algo ainda mais tranquilo, sofisticado, romântico e familiar, o pé de serra pode ser atualizado no restaurante Alfredo'Ro, que terá, no dia 19 de junho, quarta-feira, um concerto especial de São João com Xotes Românticos.

No menu de culinária italiana, é possível encontrar também risotos e carnes especiais, além das pizzas e massas. Os drinks autorais são um show à parte.

Localização: Rua Morro Escravo Miguel, Blvd. Atlantic Towers, 1545 - Barra, Salvador - BA, 40140-130

04. Show Bar (@showbar.salvador)

Show Bar Crédito: divulgação

O Show Bar se prepara para um mês de forró raiz. As duas unidades, no Rio Vermelho e na Barra, recebem uma programação recheada de shows imperdíveis entre os dias 7 e 24 de junho. No palco, nomes como Júlio César, Flor Serena, Lucas Viana e Miller deixam as noites animadas com músicas conhecidas pelo público e um clima contagiante. Os ingressos custam R$ 30 quando adquiridos com antecedência, e R$ 40 no dia.

Para quem deseja também aproveitar a gastronomia, o bar inclui feijoada, carne com fritas, peixes e outras delícias.

Localização: Show Bar, Praça Colombo, 80 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41940-396

05. Antique Bistrô (@antiquebistro_)

Antique Bistrô Crédito: divulgação

Com exposição artística, uma vista de tirar o fôlego para o mar e uma música mais suave, o restaurante Antique Bistrô promete também trazer um clima junino repaginado e requintado. Para a comemoração, o foco do local, porém, é no cardápio.

Para quem deseja provar algo diferente, o espaço destacou no cardápio o Ragu Sertanejo. O prato consiste em um ragu de costela defumada com pirão de leite e vinagrete com banana, amendoim e mel. É possível também encontrar no Bistrô os drinks autorais com picolés, além de entradas e pratos completos.

Localização: R. do Carmo, 06 - Santo Antônio Além do Carmo, Salvador - BA, 40301-380

06. A Laje (@alajebar)

A Laje Crédito: divulgação

No bar e restaurante A Laje o forró é garantido. O espaço irá oferecer ensaios com bandas de forró e, no dia 14, sexta-feira, o bar terá o tradicional Forró da Laje, a partir das 19h.

No menu, carnes, frutos do mar, escondidinhos e comidas típicas da Bahia podem ser os seus pedidos. Para beber, é claro, não faltam drinks e cervejas.