SEMANA SANTA

Eventos provocam alteração no trânsito de doze bairros entre sexta (29) e domingo (31)

O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço

Publicado em 28 de março de 2024 às 18:56

Transalvador Crédito: Bruno Concha/Secom

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que haverá alteração no tráfego de doze bairros entre sexta-feira (29) e domingo (31), devido ao período de Semana Santa.

Os bairros afetados são: Santo Antônio, Uruguai, Cabula / Resgate, Pirajá, Mares, Cajazeiras XI, Boca do Rio, Jardim Nova Esperança, São Gonçalo do Retiro, Pernambués, Centro Histórico e Pau da Lima.

A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço.

Procissão da Via Sacra – Em virtude da procissão, nesta sexta-feira (29), no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 6h, na faixa à direita, das seguintes vias: Largo de Santo Antônio Além do Carmo (saída), Travessa dos Perdões, Rua dos Ossos, Travessa José Bahia, Rua Direita de Santo Antônio e Largo de Santo Antônio Além do Carmo (chegada).

1ª Caminhada Feminina do Bloco as Patroas – Devido à realização da caminhada que acontece nesta sexta-feira (29), no bairro Uruguai, o fluxo de veículos será alterado. Das 13h às 22h, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, na faixa à direita da Rua Bela Vista (saída), Rua Marechal Teixeira Lott e da Rua Jardim Castro Alves (chegada).

Via Sacra Paróquia Nossa Senhora do Resgate - Por conta do evento, na sexta-feira (29), o trânsito no bairro Cabula/Resgate será interditado progressivamente, a partir das 5h, na faixa à direita da Rua Silveira Martins, com saída da Paróquia Nossa Senhora do Resgate, seguindo pela Rua Nossa Senhora do Resgate e Rua Andaraí, com chegada na Capela Nossa Senhora do Monte Calvário.

Caminhada da Cultura Kuka Safada – Acontece na sexta-feira (29), por isso, o trânsito em Pirajá passará por interdição progressiva das 11h às 17h, na faixa à direita da Rua Oscar Seixas, entre a Rua Oito de Dezembro e a Estrada do Cabrito.

Procissão de Paixão – Em razão da procissão que acontece na sexta (29), o trânsito no bairro Mares sofrerá interdição progressiva, a partir das 16h30, na faixa à direita da Praça Irmã Dulce, saída do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, Rua Barão de Cotegipe, Rua Frederico Lisboa, Av. Conselheiro Zacarias, Rua Graciliano de Freitas e Praça Irmã Dulce, com chegada ao Santuário de Santa Dulce dos Pobres.

Bloco das Atrapalhadas – Em virtude do evento que ocorre, neste sábado (30), em Cajazeiras XI, o trânsito será interditado progressivamente, das 15h às 22h, na faixa à direita, das seguintes vias: Rua Teodolina Macedo Campos (saída Mercado Compre Bem), Rua Hildegardes Viana, (retorno no final de linha de Cajazeiras XI), Rua Teodolina Macedo Campos (chegada Mercado Compre Bem).

Procissão do Ressuscitado – Devido à realização da procissão que acontece neste sábado (30,) no bairro Boca do Rio, o fluxo de veículos também será interditado progressivamente, a partir das 21h, na Rua Abelardo Andrade de Carvalho (saída na Paróquia São Francisco de Assis), Rua Clemente Mariani, Rua Emiliano Galiza, Rua Hélio Machado, Rua Professor Reginaldo Leon, Rua Simões Filho, Rua Abelardo Andrade de Carvalho (chegada na Paróquia São Francisco de Assis).

Procissão da Páscoa – Em decorrência de procissão, neste domingo (31), haverá alteração no fluxo de veículos do bairro Mares, a partir das 9h45, com interdição progressiva na faixa à direita da Praça Irmã Dulce (saída do Santuário de Santa Dulce dos Pobres), Av. Dendezeiros do Bonfim, Rua Dr. Eduardo Bitencourt, Rua Henrique Dias, Av. Caminho de Areia, Praça Irmã Dulce (chegada no Santuário de Santa Dulce dos Pobres).

5ª Caminhada Beneficente do Bloco as Malvadas – A caminhada provocará, no domingo (31), alterações no bairro Jardim Nova Esperança, das 13h às 23h30, com interdição progressiva na faixa à direita da Rua Simone Barradas (saída início do Jardim Nova Esperança e chegada no final de linha do Jardim Nova Esperança).

Primeira Lavagem dos Moradores – Para a realização da Lavagem, neste domingo (31), o trânsito no bairro São Gonçalo do Retiro será interditado progressivamente, das 14h às 21h, na faixa à direita das seguintes vias: Rua de São Gonçalo (saída Casa de Materiais de Construção Rede Construcerto / São Gonçalo), Rua Adalgisa Silva Lima e Rua Milton Gomes Costa (chegada no final de linha de São Gonçalo do Retiro).

Caminhada Olodunicos – Em decorrência da caminhada, que acontece neste domingo (31), em Pernambués, haverá alterações no trânsito do bairro. O tráfego de veículos será interditado progressivamente, das 14h às 18h, na faixa à esquerda, da Praça Arthur Lago (saída da Praça) e da Rua Thomaz Gonzaga (chegada Academia Equilibrio).

Procissão do Encontro – Em razão da Procissão, no domingo (31), haverá modificações no fluxo de veículos do Centro Histórico. O trânsito será interditado progressivamente, a partir das 11h30, na faixa à direita das seguintes vias: Rua da Ajuda (saída Igreja de Nossa Senhora da Ajuda), Rua do Tesouro, Rua Chile, Rua da Misericórdia, Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus, Praça da Sé (contrafluxo), Rua José Gonçalves e Rua da Ajuda (chegada Igreja de Nossa Senhora da Ajuda).