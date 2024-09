CRIME

Ex-jogador de futebol é morto a tiros no interior da Bahia

Telmo Venício chegou a atuar no Fluminense de Feira

Um ex-jogador do Fluminense de Feira foi morto a tiros na zona rural de Pé de Serra, no nordeste baiano, na manhã de sábado (14). Telmo Venício Santana Carneiro, de 48 anos, foi encontrado pela polícia na Estrada do Macaco já sem sinais vitais.