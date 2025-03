JUSTIÇA

Ex-pastor que matou mulheres a pedradas é condenado a 32 anos de prisão

Edimar da Silva Brito foi condenado nove após o crime

O tribunal do júri de Vitória da Conquista, no centro-sul da Bahia, condenou o ex-pastor Edimar da Silva Brito pelo homicídio qualificado contra Marcilene Oliveira Sampaio e Ana Cristina Santos Sampaio, em 2016. A Justiça estabeleceu pena de 32 anos de prisão, inicialmente em regime fechado. Ele foi transferido para um presídio da região. >

O júri considerou que Edimar da Silva Brito cometeu os crimes por motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, que eram suas colegas de igreja. Marcilene, 38, era pastora e professora da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). Ana Cristina, 37, era sua prima. Elas foram mortas a pedradas, segundo as investigações. >

Os crimes, segundo o Ministério Público da Bahia, com base no inquérito da Polícia Civil, ocorreram por motivo de vingança contra a pastora Marcilene e o marido dela, o também pastor Carlos Eduardo de Souza. Ambos estavam à frente de uma igreja junto com Edimar, mas abriram outro templo religioso, levando com eles vários fiéis. >