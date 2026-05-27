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Baiano entra no Top 100 de ranking dos mais influentes em turismo no mundo

Antonio Pita, fundador da Diaspora.Black, foi reconhecido em uma lista internacional divulgada em Nova York durante o Global Africa Day

Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de maio de 2026 às 13:39

Antonio Pita, fundador da Diaspora.Black Crédito: Divulgação

O Brasil passou a integrar os destaques do turismo global na nova edição do ranking “Global Top 100 Travel, Tourism & Hospitality”, divulgado pela Most Influential People of African Descent (MIPAD), iniciativa internacional apoiada pela ONU.

A lista reúne 100 nomes de relevância mundial, entre ministros de turismo, CEOs de companhias aéreas, executivos da hotelaria, investidores e lideranças que movimentam a economia global do setor. O baiano Antonio Pita, fundador e COO da Diaspora.Black, plataforma brasileira especializada em afroturismo, integra a lista.

Pita figura entre os dez primeiros colocados.

"Esse é um reconhecimento importante, mas não é só para uma pessoa. Não é à toa que tem poucas pessoas do Brasil nessa lista. Até aqui, essa conexão do turismo preto e da diáspora africana era praticamente ignorada pelo mercado brasileiro. É um reflexo desses 10 anos de construção para estabelecer e demarcar esse segmento aqui no Brasil. Um trabalho coletivo, de várias organizações e várias pessoas. Fico muito feliz, porque era o que a gente esperava lá atrás: ter essa abertura para o mercado internacional, que as pessoas reconhecessem o Brasil nesse lugar também", afirma Antonio Pita, fundador e COO da Diaspora.Black.

Anunciado em Nova York durante o Global Africa Day, o levantamento reconhece lideranças que influenciam a economia global do turismo por meio de iniciativas ligadas à cultura, experiência, mobilidade, hospitalidade, infraestrutura e desenvolvimento econômico.

A lista reúne representantes de diferentes continentes e mostra o avanço da presença africana e da diáspora nas discussões internacionais sobre turismo, soft power cultural e impacto econômico.