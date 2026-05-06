VIOLÊNCIA

'Extrema crueldade': adolescentes agridem jovem com ferro e madeira e gravam vídeo na Bahia

Agressões teriam sido motivadas por uma suposta relação afetiva manifestada pela vítima em relação a uma jovem

Esther Morais

Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, são alvo de investigação policial por agredir um jovem de 15 anos com pedaços de madeira e ferro no município de Maracás, no sudoeste baiano. A ação ainda foi filmada pelos menores e divulgada nas redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Maracás, cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra os adolescentes. O caso é tratado como atos infracionais análogos aos crimes de tortura, castigo majorado e tentativa de homicídio qualificado.

“Os adolescentes investigados agiram com extrema crueldade em relação à vítima, agredindo-a repetidamente com pedaços de madeira e ferro, sem qualquer possibilidade de defesa, causando risco à vida, conforme constatado em atendimento hospitalar. As agressões teriam sido motivadas por uma suposta relação afetiva manifestada pela vítima em relação a uma jovem”, afirmou a delegada substituta da Delegacia Territorial de Maracás, Natália Palhares, responsável pela operação.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Durante as ações, seis adolescentes foram apreendidos em cumprimento às determinações judiciais que expediram os mandados de internação provisória e busca domiciliar. Além disso, também foram apreendidos oito aparelhos celulares e dois notebooks, que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Jequié), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central), vinculado à 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Jequié), da Delegacia Territorial de Jaguaquara e da Polícia Militar.