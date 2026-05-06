'Extrema crueldade': adolescentes agridem jovem com ferro e madeira e gravam vídeo na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 6 de maio de 2026 às 12:33
Seis adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, são alvo de investigação policial por agredir um jovem de 15 anos com pedaços de madeira e ferro no município de Maracás, no sudoeste baiano. A ação ainda foi filmada pelos menores e divulgada nas redes sociais.
Na manhã desta quarta-feira (6), a Polícia Civil da Bahia, por meio da Delegacia Territorial de Maracás, cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra os adolescentes. O caso é tratado como atos infracionais análogos aos crimes de tortura, castigo majorado e tentativa de homicídio qualificado.
“Os adolescentes investigados agiram com extrema crueldade em relação à vítima, agredindo-a repetidamente com pedaços de madeira e ferro, sem qualquer possibilidade de defesa, causando risco à vida, conforme constatado em atendimento hospitalar. As agressões teriam sido motivadas por uma suposta relação afetiva manifestada pela vítima em relação a uma jovem”, afirmou a delegada substituta da Delegacia Territorial de Maracás, Natália Palhares, responsável pela operação.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia
Durante as ações, seis adolescentes foram apreendidos em cumprimento às determinações judiciais que expediram os mandados de internação provisória e busca domiciliar. Além disso, também foram apreendidos oito aparelhos celulares e dois notebooks, que poderão contribuir para o aprofundamento das investigações.
A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Jequié), do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI/Central), vinculado à 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Jequié), da Delegacia Territorial de Jaguaquara e da Polícia Militar.
Após as apreensões, os adolescentes foram apresentados à Delegacia Territorial de Maracás, e o cumprimento das medidas judiciais foi comunicado ao Juízo competente. Eles seguem à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.