MORRO DO CHAPÉU

Feira Agropecuária começa nesta sexta com mais de 15 atrações musicais e 100 expositores

Além da oportunidade de negócios e de conhecer a produção local, a Feira Agropecuária terá diversas atrações musicais, com apresentações sempre à noite. Entre as atrações estão confirmados shows dos cantores Tayrone, Luana Matos e Berguinho, ex-Seu Maxixe, e das bandas Mastruz com Leite, Cavaleiros do Forró e Limão Com Mel.