COMBATE AO TRÁFICO

PM apreende mais de 480 porções de crack, cocaína e maconha em Santa Cruz de Cabrália

Policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, com o apoio de dois cães farejadores, apreenderam maconha, cocaína e crack em Santa Cruz de Cabrália, no extremo sul do estado, no final da manhã desta terça-feira (30).