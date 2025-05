IMÓVEIS

Feira imobiliária começa nesta quinta (8), com unidades a partir de R$ 215 mil

Evento ocorre no Salvador Shopping até o dia 18 de maio

A capita baiana recebe nesta quinta-feira (18) a Expo Studios, evento imobiliário dedicado exclusivamente a imóveis com alto potencial de investimento. A feira na Praça Central (L1) do Salvador Shopping, até o próximo dia 18, reúne mais de R$ 1 bilhão em imóveis disponíveis em Salvador, Camaçari, Mucugê, São Paulo e Portugal. >

Os imóveis são oferecidos em diferentes estágios de entrega — na planta, em construção e prontos para morar. Entre as opções disponíveis estão studios, com até 35m² e design integrado, apartamentos de até quatro quartos, casas, salas comerciais e até um hotel. Todos os empreendimentos foram selecionados por seu potencial de rentabilidade em locações de curto e longo prazo e contam com condições exclusivas: financiamento de até 35 anos e taxas de juros competitivas.>