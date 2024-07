COMEÇA HOJE

Feirão em Salvador tem imóveis a partir de R$ 185 mil; mais caro custa R$ 700 mil

O evento tem entrada gratuita e promove possibilidades de pagamento com financiamento de até 35 anos

Larissa Almeida

Publicado em 25 de julho de 2024 às 08:03

Feirão em Salvador tem imóveis a partir de R$ 185 mil Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Feirão de Imóveis, evento que reunirá aproximadamente dois mil imóveis a partir de R$ 185 mil começa nesta quinta-feira (25) e segue até o domingo (28), no piso L2 do Shopping Paralela, em Salvador. O evento tem entrada gratuita e promove possibilidades de pagamento com financiamento de até 35 anos.

O feirão é realizado pelas imobiliárias Ello Imóveis e Affonso Henriques Imobiliária, e vai contar com a participação das principais incorporadoras que atuam no mercado imobiliário como a Direcional, Tenda, MRV/Sensia, Stanza, Concreta, Kubo Engenharia, 3i e Gráfico. Para José Azevedo Filho, sócio da Ello Imóveis, a expectativa é de que o evento gere ganhos para além da projeção de faturamento que superam a marca de R$ 20 milhões em negócios.

“Há uma facilidade para todos. Primeiro para o cliente, porque ele vai em um único local e encontra as ofertas de vários lugares de Salvador e Região Metropolitana, ganha segurança, praticidade e conforto de um shopping center, além de vantagens das incorporadoras imobiliárias. Para o incorporador, é ótimo porque, em vez de fazer o investimento sozinho para ser visto, ele faz de modo compartilhado e ganha clientes do próprio shopping. Então, ganha o mercado imobiliário, mas também a movimentação em torno dele”, destaca.

O evento vai funcionar das 9h às 22h de quinta a sábado, e domingo, das 13h às 21h. A expectativa é de que, durante esses dias, pelo menos 50 imóveis sejam comercializados. Há opções em diversos bairros de Salvador, incluindo Patamares, Imbuí, Paralela, Cajazeiras, Itapuã, São Cristóvão, Costa Azul, Vila Canária, Mata Escura, Jaguaribe e Valéria, bem como na Região Metropolitana, nas localidades de Abrantes, em Camaçari, Lauro de Freitas, entre outros.

A casa ou apartamento mais caro na Feira dos Imóveis chega a R$ 700 mil. As condições especiais de pagamento dependem do valor do imóvel, da capacidade financeira do consumidor e dos estágios de cada empreendimento. De maneira geral, as opções incluem o financiamento da Caixa, que garante 35 anos de financiamento; pagamento de poupança dividido em até 72 vezes, com possibilidade de uso do FGTS como subsídio, como é o caso do Minha Casa, Minha Vida – válido para imóveis específicos.

Preferências

De acordo com José Azevedo Filho, a maioria dos clientes que atende tem preferências pelos bairros tradicionais, como Imbuí e Sussuarana, que têm infraestrutura robusta de mobilidade. O atendimento a esse critério é uma das razões que fazem a auxiliar técnica em eletrotécnica Crislane Coelho, 27 anos, estar na busca por uma casa ou apartamento há cerca de um ano.

Ela, que pretende visitar o feirão para checar suas possibilidades de compra, conta que a determinação em obter um imóvel está relacionada à necessidade de ter um espaço para si mesma, motivo pelo qual está disposta a pagar entre R$ 200 mil e R$ 350 mil.

“Pode ser um apartamento no térreo, com uma varanda ou jardim que aceite pet, que tenha área comum com piscina e seja perto da estação de metrô. Gostaria que fosse na Paralela. Se for casa, que seja em um condomínio fechado, de preferência só um andar com varanda ou jardim. Pode ter piscina individual ou área comum, perto de uma estação de metrô”, elenca preferências.

Segundo Crislane, a perspectiva de adquirir um imóvel que atenda minimamente a esses requisitos já é motivo para visitar o evento. “Se eu conseguir um horário livre, tiver uma oportunidade que se encaixe no meu orçamento e que tenha pelo menos alguns dos requisitos que listei, tem chance de eu comprar [o imóvel que gostar]”, afirma.

O empresário Adriano Souza, 47 anos, por sua vez, quer um empreendimento para investir e vai ao evento porque acredita que encontrará boas oportunidades. “Quero um imóvel com boa localização e facilidades nas proximidades, na faixa de R$ 200 mil a R$ 500 mil, com financiamento. Nas proximidades da Paralela vejo como sendo o mais ideal”, pontua.

Opções

Pela incorporadora Direcional, os dois grandes destaques no feirão são o Conquista Salvador e o Conquista Estrada do Coco, imóveis situados próximos a BR-324 em Salvador e em Abrantes, respectivamente. Os dois produtos custam entre R$ 190 a R$ 200 mil. “São produtos que estão bem avançados, com 85% a 90% de vendas. O Conquista Salvador tem entrega prevista para fevereiro de 2025”, declara Rodrigo Pithon, superintendente regional da Bahia na Direcional.

“Trabalhamos no segmento econômico, dentro do Minha Casa, Minha Vida, e temos ofertas de imóveis de 2/4, que têm uma demanda muito grande. No feirão, a nossa expectativa é ter um volume bastante alto de vendas. A localização é muito boa, assim como a estrutura é diferenciada. Nossa ideia é contribuir, ofertando e vendendo nossos produtos”, completou.

Na MRV, as opções mais atraentes do ponto de vista financeiro são um apartamento 2/4 em Abrantes, avaliado em R$ 211 mil. Em Salvador, o apartamento mais em conta pela incorporadora é um 2/4 em Piatã, que custa R$ 238 mil. “Nós fazemos um processo de avaliação e as condições de pagamentos acabam dependendo da renda de cada cliente. O nosso principal público é o da faixa 2, ou seja, famílias com renda entre $ 2.640,01 e R$ 4.400. No feirão, nós esperamos vendas acima de 30 unidades”, declara Flavia Mello, gestora comercial do MRV na Bahia.

Rodrigo Hissa, diretor responsável pelas operações da Região Nordeste da Construtora Tenda, revelou que a incorporadora vai levar para o Feirão de Imóveis mais de mil unidades que estão sendo ofertadas em Salvador. Os imóveis custam até R$ 250 mil em diversas regiões da cidade, como São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Piatã. O produto mais em conta é avaliado em R$ 185 mil, que tem taxa de juros de 4% ano e subsídio de até R$ 55 mil, condições referentes ao programa Minha Casa, Minha Vida.