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Ferreira Costa recebe mutirão para emissão da nova carteira de identidade de graça

Serviço será disponibilizado na unidade localizada no bairro dos Barris

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:55

Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Divulgação

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) fará a terceira etapa da ação social para emissão gratuita da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será disponibilizado na Ferreira Costa, localizada no bairro dos Barris, em Salvador. 

Os atendimentos acontecerão nos períodos de 1º a 3 e de 8 a 12 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, com capacidade para até 120 atendimentos diários. A distribuição de senhas será feita exclusivamente no turno da manhã, a partir das 7h30.

O serviço será realizado na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no piso Mercado Modelo da Ferreira Costa dos Barris, proporcionando mais praticidade e acesso à população interessada em emitir a nova CIN.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
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Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

A realização de uma nova etapa é resultado da alta procura da população pelo serviço, segundo o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva. “Os resultados alcançados nas etapas anteriores demonstram a relevância dessa ação para a população baiana. A continuidade do atendimento permite ampliar o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional e oferecer mais comodidade ao cidadão que busca esse serviço essencial”, afirma. 

Documentos obrigatórios para emissão da CIN

Certidão de nascimento ou casamento (original ou fotocópia autenticada);

Número do CPF (para cidadãos que já possuem inscrição).

Documentos opcionais

Carteira Nacional de Habilitação (original);

Cartão Nacional de Saúde (original);

PIS/PASEP (original);

Tipagem sanguínea com fator RH (original);

Certificado Militar (original);

Carteira Profissional (original);

Carteira de Trabalho (original).

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