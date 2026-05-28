Ferreira Costa recebe mutirão para emissão da nova carteira de identidade de graça

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Maysa Polcri
Publicado em 28 de maio de 2026 às 18:55
O Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT) fará a terceira etapa da ação social para emissão gratuita da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será disponibilizado na Ferreira Costa, localizada no bairro dos Barris, em Salvador.
Os atendimentos acontecerão nos períodos de 1º a 3 e de 8 a 12 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, com capacidade para até 120 atendimentos diários. A distribuição de senhas será feita exclusivamente no turno da manhã, a partir das 7h30.
O serviço será realizado na Central de Atendimento ao Cliente (CAC), no piso Mercado Modelo da Ferreira Costa dos Barris, proporcionando mais praticidade e acesso à população interessada em emitir a nova CIN.
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
A realização de uma nova etapa é resultado da alta procura da população pelo serviço, segundo o diretor-geral do DPT, Osvaldo Silva. “Os resultados alcançados nas etapas anteriores demonstram a relevância dessa ação para a população baiana. A continuidade do atendimento permite ampliar o acesso à nova Carteira de Identidade Nacional e oferecer mais comodidade ao cidadão que busca esse serviço essencial”, afirma.
Certidão de nascimento ou casamento (original ou fotocópia autenticada);
Número do CPF (para cidadãos que já possuem inscrição).
Carteira Nacional de Habilitação (original);
Cartão Nacional de Saúde (original);
PIS/PASEP (original);
Tipagem sanguínea com fator RH (original);
Certificado Militar (original);
Carteira Profissional (original);
Carteira de Trabalho (original).