Ferry-boat tem fluxo intenso e filas de até 4 horas para veículos

O Terminal de São Joaquim, na região da Cidade Baixa, em Salvador, segue com fluxo intenso e longas filas para quem planeja sair de Salvador pelo Ferry-Boat nas vésperas da virada do ano.



Segundo a Internacional Travessias, as saídas estão sendo feitas de hora em hora e quem quiser deixar a capital de carro ou outro veículo, terá de esperar entre três e quatro horas para usar o sistema Ferry-Boat.



Cinco ferries estão sendo utilizados para atender a demanda e até o momento, mais de doze viagens extras foram realizadas para reduzir o fluxo.