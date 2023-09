Festival da Primavera em Salvador tem programação divulgada; confira

Com muita música, gastronomia para quem gosta de circular pela cidade atrás de comida boa, além de feiras para a família, esporte, cultura e muito lazer, o Festival da Primeira 2023 está com programação para todos os gostos e totalmente gratuito.



Entre os dias 9 de setembro e 1° de outubro, os soteropolitanos vão poder curtir vários eventos por toda Salvador, com samba, rock, festa de comida italiana, tributos, maratona de corrida, reabertura de espaços culturais, evento para promover encontros de comunidade negra no mercado audiovisual, entre outros.