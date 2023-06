Festival de Quadrilha acontece na Praça da Sé

Quem gosta de assistir as tradicionais quadrilhas juninas já pode se programar. Começa nesta sexta-feira (16), às 20h, na Arena Arromba Chão, na Praça da Cruz Caída, o II Festival de Quadrilhas Juninas no Centro Histórico, promovido pela Fundação Gregório de Mattos (FGM).



Este ano, serão contemplados os grupos Brilho Dona Fé, Forró do Luar, Asa Branca, Germe da Era, Imperatriz do Forró, Forró do ABC e Arraiá das Marias. Quem abre a programação é a quadrilha Asa Branca. As apresentações dos grupos seguem sábado e nos dias 23, 24 e 25. No ano passado, mais de três mil pessoas assistiram as apresentações gratuitas.