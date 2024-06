MOVIMENTAÇÃO INTENSA

Fila no Ferry-boat já ultrapassa 4h de espera em Salvador

A fila de espera no Ferry-boat de Salvador, no Terminal de São Joaquim, já ultrapassa 4h para veículos na manhã desta quinta-feira (20). No Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, o fluxo é mais tranquilo, com 30 a 60 minutos de espera. As informações são da Internacional Travessias Salvador (ITS), que administra o sistema.