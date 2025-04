SALVADOR

'Foi muito difícil tomar esta decisão', diz CEO do Grupo Soho após fechamento de restaurante

Um negócio já está sendo desenhado para o espaço, que deverá ser reaberto em agosto

Pouco mais de dois anos depois de inaugurado, o Fira, restaurante de cozinha grega, no Caminho das Árvores, fechou as portas. O anúncio foi feito hoje (8), nas redes sociais da casa pegou muita gente de surpresa, mas é fato que há mais de um ano que a direção do Grupo Soho avaliava a operação que, embora não viesse dando o lucro esperado também não dava prejuízo. >