'Foi perseguido', diz morador sobre jovem morto no Uruguai

As circunstâncias da morte de Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, 19 anos, na noite de domingo (16) , ainda geram relatos conflitantes. Enquanto informações iniciais da Polícia Civil (PC) indicam que o jovem foi morto na porta de casa na Rua Jornalista Nilton França, moradores do Uruguai - bairro onde Gabriel foi morto - afirmam que ele foi atingido na Rua Jequitibá.

Se a PC aponta a Rua Jornalista Nilton França como local do crime, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) indica a Rua Jequitibá como o endereço onde houve a ocorrência. A corporação conta que agentes da 17° CIPM foram ao local e confirmaram o caso, mas não encontraram a vítima na área. "A guarnição foi informada que a vítima tinha sido socorrida por populares e levada à Upa do bairro", informa.

As testemunhas informaram que é provável que o jovem não era o alvo porque quem estava no veículo gritou 'ele não está aqui, então vai você mesmo". As guias para remoção e perícia foram expedidas e oitivas e diligências serão realizadas para identificar a autoria e motivação do crime.