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Frio derruba temperaturas na Bahia e cidade registra 11°C; veja onde fez mais frio

Massa de ar polar avança pelo país e provoca queda nas temperaturas no interior baiano

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:00

Correntina
Correntina Crédito: Reprodução

A influência de uma massa de ar frio de origem polar provocou queda nas temperaturas em diversas regiões da Bahia neste fim de semana. Segundo a Climatempo, cidades do oeste e do sudoeste baiano registraram mínimas próximas dos 10°C na madrugada de sábado (6), em meio a uma onda de frio que atingiu grande parte do Brasil.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada no estado foi em Correntina, no oeste baiano, onde os termômetros marcaram 11,3°C. Em seguida aparecem Luís Eduardo Magalhães, com 12,2°C, e Vitória da Conquista, no sudoeste, com 12,4°C.

O resfriamento foi provocado pela combinação entre a presença de ar frio de origem polar e a pouca nebulosidade durante a noite, fenômeno conhecido como perda radiativa, que favorece a queda acentuada das temperaturas nas madrugadas.

Enquanto o frio foi mais intenso no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Bahia também sentiu os reflexos da massa de ar polar. Em algumas áreas do interior do estado, as temperaturas ficaram pouco acima dos 10°C, cenário incomum para esta época do ano.

No restante do país, cidades da Serra Catarinense registraram temperaturas negativas. Bom Jardim da Serra e Urupema marcaram -1°C, enquanto localidades de Minas Gerais e São Paulo tiveram mínimas em torno de 2°C.

A Climatempo informa que esta segunda-feira (8) ainda deve ser frias em parte do Brasil, mantendo as temperaturas amenas em áreas do interior baiano.

Tags:

Frio

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