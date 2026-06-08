CLIMA

Frio derruba temperaturas na Bahia e cidade registra 11°C; veja onde fez mais frio

Massa de ar polar avança pelo país e provoca queda nas temperaturas no interior baiano

Esther Morais

Publicado em 8 de junho de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Reprodução

A influência de uma massa de ar frio de origem polar provocou queda nas temperaturas em diversas regiões da Bahia neste fim de semana. Segundo a Climatempo, cidades do oeste e do sudoeste baiano registraram mínimas próximas dos 10°C na madrugada de sábado (6), em meio a uma onda de frio que atingiu grande parte do Brasil.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura registrada no estado foi em Correntina, no oeste baiano, onde os termômetros marcaram 11,3°C. Em seguida aparecem Luís Eduardo Magalhães, com 12,2°C, e Vitória da Conquista, no sudoeste, com 12,4°C.

O resfriamento foi provocado pela combinação entre a presença de ar frio de origem polar e a pouca nebulosidade durante a noite, fenômeno conhecido como perda radiativa, que favorece a queda acentuada das temperaturas nas madrugadas.

Enquanto o frio foi mais intenso no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a Bahia também sentiu os reflexos da massa de ar polar. Em algumas áreas do interior do estado, as temperaturas ficaram pouco acima dos 10°C, cenário incomum para esta época do ano.

No restante do país, cidades da Serra Catarinense registraram temperaturas negativas. Bom Jardim da Serra e Urupema marcaram -1°C, enquanto localidades de Minas Gerais e São Paulo tiveram mínimas em torno de 2°C.