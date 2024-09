PARALISAÇÃO

Funcionários do Banco do Brasil entram em greve a partir desta sexta

paralisação é motivada pela falta de negociações sobre ACT

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 16:34

Banco do Brasil Crédito: Reprodução

A partir desta sexta-feira (13), os funcionários do Banco do Brasil (BB) dão iniciam a greve aprovada por 70,53% dos votantes na assembleia virtual, realizada na última segunda-feira (09). A paralisação é motivada pela falta de negociações sobre o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), segundo Sindicato do Bancários.

A paralisação por tempo indeterminado começa nesta sexta-feira, como resposta à falta de avanços nas negociações do ACT. O movimento busca melhorias nas condições de trabalho, nas remunerações e na proteção contra demissões sem justa causa. De acordo com o Sindicato dos Bancários, as demandas em questão não estão incluídas nas proposta de acordo atual.

Leia mais Professores de universidades estaduais baianas paralisam atividades nesta quarta

"Mesmo com a assinatura do ACT por empregados do BB em outros estados, a Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEEB) e a Federação dos Bancários da Bahia e Sergipe continuam pressionando pela reabertura das conversações. A mobilização exige que a empresa volte atrás na extinção do cargo de caixa e na cláusula que trata de demissão imotivada", afirma o Sindicato.