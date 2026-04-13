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Gêmeas são torturadas ao sair para atendimento médico na Região Metropolitana de Salvador

Irmãs teriam sido vítimas do 'tribunal do crime'

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:40

Polícia Civil
Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas irmãs gêmeas foram torturadas no domingo (12), na comunidade de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil. 

De acordo com a ocorrência, as jovens estavam em atendimento em uma unidade de saúde, e ao sair do local, foram abordadas por homens que as agrediram. Elas são moradoras de outra localidade e teriam sido agredidas por traficantes, no chamado 'tribunal do crime'.

A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e confirmou que as jovens foram vítimas de múltiplas agressões e mutilações dos dedos das mãos. As irmãs foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde permanecem internadas em estado grave.

Nenhum suspeito havia sido preso até a tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil afirma, em nota, que realiza diligências para esclarecer a autoria e motivação do crime, através da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). 

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