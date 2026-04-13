CRIME

Gêmeas são torturadas ao sair para atendimento médico na Região Metropolitana de Salvador

Irmãs teriam sido vítimas do 'tribunal do crime'

Maysa Polcri

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:40

Caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação

Duas irmãs gêmeas foram torturadas no domingo (12), na comunidade de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil.

De acordo com a ocorrência, as jovens estavam em atendimento em uma unidade de saúde, e ao sair do local, foram abordadas por homens que as agrediram. Elas são moradoras de outra localidade e teriam sido agredidas por traficantes, no chamado 'tribunal do crime'.

A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e confirmou que as jovens foram vítimas de múltiplas agressões e mutilações dos dedos das mãos. As irmãs foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde permanecem internadas em estado grave.