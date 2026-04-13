Gêmeas são torturadas ao sair para atendimento médico na Região Metropolitana de Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:40
Duas irmãs gêmeas foram torturadas no domingo (12), na comunidade de Areia Branca, no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. O caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com a ocorrência, as jovens estavam em atendimento em uma unidade de saúde, e ao sair do local, foram abordadas por homens que as agrediram. Elas são moradoras de outra localidade e teriam sido agredidas por traficantes, no chamado 'tribunal do crime'.
A Polícia Militar foi chamada para a ocorrência e confirmou que as jovens foram vítimas de múltiplas agressões e mutilações dos dedos das mãos. As irmãs foram encaminhadas para uma unidade de saúde, onde permanecem internadas em estado grave.
Nenhum suspeito havia sido preso até a tarde desta segunda-feira (13). A Polícia Civil afirma, em nota, que realiza diligências para esclarecer a autoria e motivação do crime, através da 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga).