EDUCAÇÃO

Governo anuncia investimento de R$ 142 milhões para modernizar colégios em Salvador

O governo anunciou que investirá R$ 142 milhões para modernizar 11 colégios tradicionais da rede estadual de Salvador. Segundo a gestão estadual, as unidades passarão a oferecer espaços para educação em tempo integral, com implantação de restaurante, teatros, reforma e construção de novas quadras poliesportivas cobertas ou ginásios. O anúncio foi realizado na última segunda-feira (15).

“Em um mês nós teremos a apresentação de proposta das empresas. Em um mês e meio nós estaremos, com fé em Deus, já dando a ordem de serviço. São escolas com obras em torno de 10 meses, 11 meses. Então, no meado do ano que vem, essas escolas já estarão sendo entregues”, declarou o governador Jerônimo Rodrigues (PT).